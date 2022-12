Transferts - PSG : Klopp prépare un sale tour à Al-Khelaïfi sur le mercato

Thomas Bourseau

Jude Bellingham fait tourner la tête des plus grandes formations européennes dont le PSG. Néanmoins, Liverpool serait idéalement placé pour boucler cette opération et bénéficierait de la préférence du clan Bellingham.

Depuis le début du Mondial au Qatar, Jude Bellingham est tout bonnement indispensable dans l’entrejeu des Three Lions . Outre son but face à l’Iran et sa passe décisive contre le Sénégal en 1/8ème de finale, le milieu de terrain de 19 ans est la véritable lampe de lancement des offensives de la sélection anglaise. Ses performances sont telles que Nasser Al-Khelaïfi s’est ouvertement livré sur l’intérêt du PSG pour Jude Bellingham.

Al-Khelaïfi déroule le tapis rouge à Bellingham pour le PSG

C’est en effet le témoignage que le président du PSG a livré lors d’une interview pour Sky Sports au Qatar. « Un joueur incroyable. C'est l'un des meilleurs de la Coupe du monde. Il est calme, confiant… Tout le monde le veut donc je ne vais pas le cacher ». D'après Média Foot , Antero Henrique avait déjà pris ses dispositions sur le dossier Bellingham. Le média révélait dernièrement que le chargé des négociations de transfert du PSG serait allé à la pêche aux renseignements quant à la disponibilité de l'international anglais sur le marché.

