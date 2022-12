Mercato - PSG : Campos prépare la succession de Donnarumma

Arthur Montagne

Bien qu'en recrutant Gianluigi Donnarumma en 2021 le PSG s'est assuré d'avoir un grand gardien sur le long terme, Luis Campos prospecte déjà sur le marché afin de dénicher un futur portier. Dans cette optique, le PSG s'intéresserait notamment au très jeune gardien de la Fiorentina Tommaso Vannucchi (15 ans) qui n'a pas encore signé son premier contrat professionnel.

Durant l'été 2021, le choix du PSG de recruter Gianluigi Donnarumma a surpris et a été critiqué. Et pour cause, Keylor Navas sortait de deux saisons abouties à Paris, mais Leonardo, alors directeur sportif du club de la capitale, ne voulait pas passer à côté de l'occasion de recruter Gianluigi Donnarumma et ainsi s'offrir un gardien de but sur le très long terme, sans débourser la moindre indemnité de transfert. Et après une saison compliquée durant laquelle il a partagé son poste avec Keylor Navas, l'international italien monte clairement en puissance depuis que Christophe Galtier en a fait son titulaire indiscutable.

📢 🇫🇷 Il #PSG ha provato a soffiare alla #Fiorentina uno dei migliori giovani portieri in Europa come il 2007 Tommaso Vannucchi🟣 I Viola lo blindano con il primo contratto da professionista. Vannucchi, nazionale azzurro già in U17, resta a Firenze@TuttoMercatoWeb — Marco Conterio (@marcoconterio) December 7, 2022

Le PSG s'intéresse à Tommaso Vannucchi

Mais alors que du haut de ses 23 ans Gianluigi Donnarumma a encore de longues années devant lui, le PSG semble déjà avoir l'intention de préparer sa succession en voyant sur le très long terme. En effet, selon les informations de TMW , le club de la capitale suit avec attention les prestations de Tommaso Vannucchi. Du haut de ses 15 ans, le portier de la Fiorentina est le plus grand espoir à son poste en Italie, un pays réputé pour sa faculté à sortir de grands gardiens. Déjà international U17, Tommaso Vannucchi aurait même reçu une offre du PSG.

La Fiorentina veut blinder son crack