Mercato - PSG : Ça se bouscule en coulisses pour ce transfert à 140M€ de Campos

Amadou Diawara

Alors qu'il voudrait à tout prix quitter l'Atlético de Madrid lors du prochain mercato hivernal, João Félix aurait la possibilité de rebondir au PSG, à Chelsea, à Arsenal ou au Bayern. Mais heureusement pour le club de la capitale, il peut jouer la carte Jorge Mendes pour prendre les devants sur ce dossier. Toutefois, Luis Campos devra attendre la fin de la Coupe du Monde pour pouvoir boucler le transfert de João Félix.

Peu utilisé par Diego Simeone depuis le début de la saison, João Félix aurait perdu patience. En effet, l'attaquant portugais de 23 ans serait déterminé à quitter l'Atlético de Madrid au mois de janvier. Conscient de la situation, le PSG serait en embuscade pour boucler le transfert de João Félix. Et malgré une concurrence XXL, le club de la capitale serait en position de force sur ce dossier.

Le PSG devance le Bayern, Chelsea et Arsenal pour João Félix

Selon les informations de Relevo , l'Atlético de Madrid réclamerait environ 140M€ pour le transfert de João Félix. Malgré tout, le PSG aurait lancé les hostilités sur ce dossier, en démarrant les contacts avec Jorge Mendes au mois d'octobre. Et les discussions seraient concrètes. D'ailleurs, à en croire le média espagnol, Luis Campos serait en excellente posture pour le transfert de João Félix grâce à sa très bonne relation avec l'agent du joueur, et ce, même s'il serait soumis à une concurrence colossale.

Ça va bouger après la Coupe du Monde pour le transfert de João Félix