Équipe de France : Rabiot clashe Mbappé avec une punchline totalement folle

Quatre ans après avoir été sacré en Russie, Kylian Mbappé a réussi une Coupe du monde encore plus impressionnante au Qatar. Buteur à huit reprises dont trois en finale, l’attaquant du PSG a épaté Adrien Rabiot, son coéquipier avec les Bleus. Cependant, le milieu de la Juventus s’est permis de clasher Mbappé… sur sa voix !

Absent de la Coupe du monde 2018, Adrien Rabiot a fait petit à petit son retour en équipe de France jusqu’à devenir un titulaire indiscutable. Malgré la défaite en finale du Mondial, Rabiot a réalisé une très belle Coupe du monde.

Mbappé a brillé au Qatar

Tout comme Kylian Mbappé, son ancien coéquipier au PSG. Buteur à huit reprises, l’attaquant des Bleus a notamment inscrit un triplé exceptionnel en finale. Une prestation que n’a pas manqué Adrien Rabiot. Interrogé sur Mbappé par Le Média Carr é, le milieu de la Juventus a loué toutes ses qualités. En revanche, il y a une petite chose qui l’agace chez le numéro 7 du PSG…

« Il m’énerve quand il change de voix en interview »