Équipe de France : Recalé par Deschamps pour le Qatar, il raconte

Malgré son statut de régulier ces derniers mois en équipe de France, Jonathan Clauss n’a pas été retenu par Didier Deschamps pour la Coupe du Monde au Qatar. L’occassion de couper pour le latéral droit de l’OM, qui raconte donc son break hivernal à défaut de pouvoir disputer le mondial.

Au même titre que Wissam Ben Yedder ou encore Lucas Digne, Jonathan Clauss fait partie des joueurs pouvant nourrir de sérieux regrets puisqu’en dépit de leur présence récurrente ces derniers mois en sélection nationale, ils n’ont pas été retenus pour disputer la Coupe du Monde au Qatar avec l’équipe de France.

« Je suis parti en Laponie »

Interrogé par Foot Mercato, le latéral droit de l’OM raconte comment il a donc vécu ce break pendant le Mondial : « Je suis parti en Laponie ! J’ai fait du padel aussi. On a fait une semaine dans nos familles, on s’est reposé. J’ai pu voir des amis, la famille. Ensuite nous avons fait six jours en Laponie » , explique Clauss.

« C’était le moment »