Transferts - OM : Guendouzi, Payet… Clauss révèle tout sur son arrivée au mercato

Arrivé à l’OM l’été dernier, Jonathan Clauss s’est déjà imposé dans le onze d’Igor Tudor. Après deux ans à Lens, le piston droit de 30 ans a réussi ses débuts avec Marseille, lui qui vient de connaître son premier transfert. Entre l’aide de Matteo Guendouzi et les mots de Valentin Rongier, l’international français est revenu sur son intégration à l’OM.

Après deux saisons réussies sous le maillot du RC Lens, Jonathan Clauss a fait le grand saut. L’international français s’est engagé avec l’OM pour un montant avoisinant les 8M€, un tournant énorme dans sa carrière, lui qui évoluait toujours en deuxième division allemande en 2020. Au-delà du challenge excitant, Jonathan Clauss s’est également confronté à son premier transfert. Heureusement pour lui, il a été très bien intégré à Marseille.

« Si on te vanne, c’est qu’on t’aime bien »

« La chance que j’avais c’est que j’avais déjà croisé Mattéo (Guendouzi) en équipe de France. Forcément quand je suis arrivé, il a été le premier à me parler. Il m’a même mis à côté de lui dans le vestiaire. Cela m’a étonné que tout le monde me parle lorsque je suis entré dans le vestiaire. Il n’y avait pas de méfiance. Que ce soit Dim (Payet), Val (Rongier), je me suis dit que c’était une famille. La phrase qui m’a marquée, c’est celle de Val (Rongier) : si on te vanne, c’est qu’on t’aime bien. A priori, ils m’aiment bien. Ils m’aiment même beaucoup (rires) ! », a lâché Jonathan Clauss dans un entretien accordé à Foot Mercato .

Débuts réussis pour Clauss

Quelques mois après son arrivée, Jonathan Clauss ne peut qu’être satisfait de ses débuts à l’OM. Titulaire indiscutable dans le onze d’Igor Tudor, le piston droit olympien est l’une des grandes satisfactions de cette première partie de saison, même s’il a connu une petite baisse de régime. Après la déception de sa non convocation à la Coupe du monde, Clauss va devoir rebondir et répondre avec l’OM.