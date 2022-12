Équipe de France : Pavard blacklisté par Deschamps au Qatar, un coup de tonnerre inévitable ?

Amadou Diawara

Convoqué par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du Monde au Qatar, Benjamin Pavard a vécu un véritable cauchemar au Qatar. Passé totalement à côté de son match face à l'Australie, le défenseur du Bayern n'a plus joué une seule minute après l'entrée en lice des Bleus. Alors que Didier Deschamps est parti pour rester le sélectionneur de la France, Benjamin Pavard pourrait ne jamais reporter le maillot tricolore.

Alors que Jonathan Clauss n'a pas été choisi par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du Monde au Qatar, Benjamin Pavard a débuté la compétition dans la peau d'un titulaire au poste de latéral droit. Toutefois, le défenseur du Bayern s'est totalement manqué face à l'Australie lors du premier match de groupe des Bleus . D'ailleurs, Benjamin Pavard était fautif sur le but de Socceroos .

Un clash entre Didier Deschamps et Benjamin Pavard

Depuis sa contre-performance face à l'Australie, Benjamin Pavard n'a plus joué la moindre minute lors de la Coupe du Monde au Qatar. En effet, Jules Kounde et Axel Disasi sont passés devant lui dans la hiérarchie de Didier Deschamps au poste de latéral droit. Alors qu'un clash aurait éclaté entre Didier Deschamps et Benjamin Pavard en interne, Bild a révélé la raison de la mise à l'écart du joueur. Et à en croire le média allemand, le sélectionneur des Bleus reprocherait à son latéral droit de ne pas avoir respecté sa consigne lorsqu'il lui a demandé de ne pas dépasser la ligne médiane face à l'Australie.

Clap de fin pour Benjamin Pavard en équipe de France ?