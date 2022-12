Équipe de France : Un gros mensonge révélé sur le clash Deschamps-Pavard ?

Guillaume de Saint Sauveur

Alors que son cas personnel a fait couler beaucoup d’encre au cours de la Coupe du Monde puisqu’il a fait l’objet d’un malaise en interne avec Didier Deschamps, Benjamin Pavard est monté au créneau par le bais de son entourage, qui nie en bloc toutes les révélations qui sont sorties à son sujet ces derniers jours.

Longtemps considéré comme un élément intouchable par Didier Deschamps au poste de latéral droit en équipe de France, Benjamin Pavard a pourtant perdu sa place de titulaire dès le 2e match des Bleus dans cette Coupe du Monde 2022 au Qatar. Après une première performance décevante contre l’Australie, le joueur du Bayern Munich a cédé sa place à Jules Kounde sur le flanc droit, et Pavard n’a plus disputé la moindre minute de jeu de tout le reste du Mondial au Qatar.

Équipe de France : Un gros clash a éclaté entre Deschamps et Pavard https://t.co/2RqMOg6quZ pic.twitter.com/5ApAn0tgNV — le10sport (@le10sport) December 20, 2022

« Des remontrances que Pavard n’accepte pas »

Dans sa dernière vidéo, le journaliste Romain Molina a livré les coulisses du malaise entre Deschamps et Pavard en pleine Coupe du Monde : « Il y a un souci entre ses performances sur le terrain et le statut qu'il revendique. Après le match contre l'Australie, il y a eu des remontrances de la part du staff technique que Benjamin Pavard n'accepte pas. Ça répond et ça commence à agacer le staff, qui a quand même protéger son joueur pendant des années et qui lui a maintenu une confiance inébranlables. Aux entraînements ou quand il était sur le banc de touche, Benjamin Pavard s'est permis des remarques sur ses coéquipiers, ce que le staff a jugé complétement déplacé. En finale, il y a eu des mots très tendus entre Didier Deschamps et le joueur. Son attitude a provoqué une ambiance que les joueurs qualifient de néfaste et un sale climat en interne », a expliqué Molina. Mais ces informations ne sont pas passées dans l’entourage de Pavard…

Le clan Pavard dément fermement