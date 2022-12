Équipe de France : Deschamps a craqué contre l’Argentine, deux clashs ont éclaté

Guillaume de Saint Sauveur

Dimanche, l’équipe de France a donc perdu la finale de la Coupe du Monde face à l’Argentine au terme d’un scénario historique. Mais dans les coulisses de ce grand rendez-vous, et face à la tension, Didier Deschamps a craqué à deux reprises en s’en prenant à Benjamin Pavard et Marcus Thuram. Explications.

C’est un fait, l’équipe de France pourra longtemps nourrir de grands regrets quant à l’issue de cette finale de Coupe du Monde perdue dimanche face à l’Argentine. Longtemps menés 2-0, les Bleus ont réussi à totalement inverser la tendance en quelques minutes et à égaliser de nouveau dans les prolongations, faisant preuve d’une grande force mentale. Et sur le banc de l’équipe de France, la rencontre a également été particulièrement animée…

« Des mots très tendus entre Deschamps et Pavard »

Dans sa dernière vidéo diffusée sur son compte Youtube , le journaliste Romain Molina s’est confié sur les coulisses du malaise entre Benjamin Pavard et Didier Deschamps. Un malaise de fond qui a d’ailleurs provoqué une altercation au moment de la finale contre l’Argentine : « I l y a un souci entre ses performances sur le terrain et le statut qu'il revendique. Après le match contre l'Australie, il y a eu des remontrances de la part du staff technique que Benjamin Pavard n'accepte pas. Ça répond et ça commence à agacer le staff, qui a quand même protéger son joueur pendant des années et qui lui a maintenu une confiance inébranlables. Aux entraînements ou quand il était sur le banc de touche, Benjamin Pavard s'est permis des remarques sur ses coéquipiers, ce que le staff a jugé complétement déplacé. En finale, il y a eu des mots très tendus entre Didier Deschamps et le joueur. Son attitude a provoqué une ambiance que les joueurs qualifient de néfaste et un sale climat en interne », a révélé Molina. Et ce n’est pas tout.

Deschamps s’est également accroché avec Thuram

Dans des images captées par les caméras de TF1, on peut également apercevoir Didier Deschamps passer une énorme soufflante à Marcus Thuram à la mi-temps des prolongations de la finale. Il a d’ailleurs fallu l’intervention de Guy Stephan, son adjoint, pour calmer le jeu entre les deux hommes. Ambiance…