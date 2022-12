Équipe de France : Comme Mbappé, ils font déjà leur retour en club

La rédaction

La Coupe du Monde est terminée et la plupart des finalistes ne sont pas encore revenus dans leurs clubs respectifs, mais certains ont décidé d’écourté leur temps de repos. C’est par ailleurs le cas de Kylian Mbappé qui est retourné au PSG trois jours après la finale. Ces derniers jours, trois nouveaux joueurs ont suivi les pas de leur coéquipier avec les Bleus : Antoine Griezmann, Youssouf Fofana et Axel Disasi.

Trois jours après la finale de Coupe du Monde perdue par l’Équipe de France face à l’Argentine, Kylian Mbappé faisait son retour à l’entraînement avec le PSG. Une décision forte de la part de l’attaquant français, lui qui ne cachait pas sa frustration au moment de voir l’ Albiceleste remporter le trophée. Mais dernièrement, trois autres joueurs des Bleus ont suivi les pas de numéro 7 parisien.

Antoine Griezmann de retour avec l’Atlético de Madrid

En effet, à en croire les informations de AS , Antoine Griezmann a fait son retour à l’entraînement mercredi dernier. Le média espagnol précise par ailleurs que le joueur s’entraînait seul et vendredi il travaillait normalement. L’Atlético de Madrid fera par ailleurs son retour en championnat le 29 décembre face à Elche et Antoine Griezmann compte bien tout faire pour participer à la rencontre.

Youssouf Fofana et Axel Disasi eux aussi de retour dans leur club