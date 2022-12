Équipe de France : Brillant au Qatar, Kylian Mbappé reçoit un incroyable hommage

Guillaume de Saint Sauveur

Auteur d’une Coupe du Monde XXL avec l’équipe de France malgré sa défaite en finale contre l’Argentine, durant laquelle il a inscrit un triplé de légende, Kylian Mbappé a mis tout le monde d’accord durant ce Mondial. Et la légende brésilienne Ronaldo estime même que l’attaquant du PSG aurait pu rafler le titre de meilleur joueur devant Lionel Messi.

Avec pas moins de 8 buts au compteur dans cette Coupe du Monde, Kylian Mbappé a été sacré meilleur buteur de la compétition, et il a notamment marqué la finale contre l’Argentine de son empreinte grâce à un magnifique triplé. Pourtant, Mbappé n’a pas soulevé le trophée, et c’est donc la sélection de Lionel Messi qui a été sacrée sur le toit du Monde, et l’attaquant argentin du PSG a été élu meilleur de cette Coupe du Monde. Mais l’excellent parcours de Kylian Mbappé n’est pas oublié pour autant…

▶️Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a pris les choses en main pour Mbappé 👇 pic.twitter.com/pENjAOvMhk — le10sport (@le10sport) December 23, 2022

« Mbappé aurait pu être nommé meilleur joueur »

Interrogé par Apostagolos , l’ancien buteur brésilien Ronaldo a rendu un vibrant hommage à Kylian Mbappé : « Il a fait une excellente Coupe du monde, du premier match jusqu'à la finale. Même quand il n'a pas marqué, que ce soit contre l'Angleterre en quart de finale ou contre le Maroc en demi-finale, il a toujours été performant en délivrant des passes décisives. Et en finale, il a été extraordinaire en marquant quatre buts car je compte aussi son tir au but. Techniquement, il est au-dessus du lot, il est presque inarrêtable et il aurait pu être nommé meilleur joueur de la Coupe du monde car il le mérite amplement », indique la légende brésilienne.

« Il me fait penser à moi »