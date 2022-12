Équipe de France : Qatar 2022, la Coupe du Monde de tous les records pour les Bleus

Amadou Diawara

Finalistes malheureux de la Coupe du Monde, les Bleus ont enchainé les records au Qatar. D’une part, Kylian Mbappé a fait péter tous les compteurs de la compétition. D’autre part, Antoine Griezmann, Hugo Lloris et Olivier Giroud sont entrés dans l’histoire de l’équipe de France.

Lors de la Coupe du Monde au Qatar, l’équipe de France a fait très forte impression. Après avoir été sacrés en 2018, les hommes de Didier Deschamps sont parvenus à se hisser une nouvelle fois jusqu’en finale, et ce, après avoir écarté la Pologne, l’Angleterre et le Maroc.

Giroud et Griezmann deviennent les meilleurs buteurs et passeurs des Bleus

Toutefois, les Bleus n’ont pas eu la même réussite face à l’Argentine que contre la Croatie. Tombeurs des Vatreni (3-1) en finale en Russie, les Tricolores se sont inclinés aux tirs aux buts contre l’ Albiceleste de Lionel Messi ce dimanche après-midi, et ce, malgré un triplé de Kylian Mbappé (3-3, 4-2).

Hugo Lloris, le joueur le plus capé en Bleu