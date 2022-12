Équipe de France : Les idées de Deschamps vont tout changer pour ces grands clubs

Arthur Montagne

Pour la Coupe du monde, Didier Deschamps a pris des décisions fortes sur le plans tactiques. Eduardo Camavinga, utilisé en doublure de Théo Hernandez, Jules Kounde installé au poste de latéral droit ou encore Antoine Griezmann positionné dans un tout nouveau rôle, le sélectionneur des Bleus a innové. Et cela pourrait donner des idées.

Comme pour chaque grande compétition, Didier Deschamps a réservé quelques coups tactiques très inattendus qui ont porté leur fruit puisque les Bleus sont passés tout proche de décrocher une troisième étoile mais se sont inclinés aux tirs-au-but contre l'Argentine en finale. Et pourtant, l'équipe de France arrivait au Qatar sans grande certitude. Mais comme à l'Euro 2016, lorsqu'Antoine Griezmann a été positionné en numéro 10, ou lors de la Coupe du monde 2018 avec Blaise Matuidi dans un rôle d'ailier gauche ultra défensif, Didier Deschamps a réussi à trouver des solutions inattendues.

▶️PSG : Mbappé chambré par l’Argentine, Messi totalement innocent ?👇 pic.twitter.com/zMHRxMwVXx — le10sport (@le10sport) December 21, 2022

Griezmann en relayeur, le coup de génie de Deschamps

Et au Qatar, cela concernait encore Antoine Griezmann. Alors que le trio Mbappé-Giroud-Dembélé était aligné devant, Didier Deschamps ne pouvait pas utiliser l'ancien joueur du Barça dans son rôle habituel de numéro 10. Afin de garantir l'équilibre de son bloc, le sélectionneur des Bleus a donc décidé de confier un nouveau rôle à Griezmann. Plus bas sur le terrain, il a joué dans une position de relayeur aux côtés d'Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot. Très généreux dans ses efforts, le natif de Mâcon a récupéré énormément de ballons et a pu orienter le jeu par sa qualité technique. Malheureusement, son plus mauvais match aura été la finale. Mais ce nouveau rôle de Griezmann a probablement donné des idées à Diego Simeone.

Camavinga et Koundé, les nouveaux latéraux