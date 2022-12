Équipe de France : Pour avoir volé à la rescousse de Mbappé, il se fait recadrer

Thomas Bourseau

Depuis la victoire de l’Argentine en finale de Coupe du monde face à l’Équipe de France, Kylian Mbappé est moqué. Ce qui a eu le don d’agacer Adil Rami qui s’en est pris à Emiliano Martinez. De quoi faire réagir Angel Di Maria et Leandro Paredes.

Kylian Mbappé aurait pu être le héros de la nation au vu de ses performances XXL pendant le Mondial et de la deuxième partie de sa finale d’anthologie face à l’Argentine. Auteur d’un triplé face à l'Albiceleste , Mbappé n’a pu que constater la défaite de l’Équipe de France aux tirs au but (4-2) après prolongations (3-3).

«Kylian Mbappé les traumatise tellement qu'ils célèbrent plus la victoire contre notre prodige que leur Coupe du monde»

Depuis le sacre de l’Argentine, Emiliano Martinez ne cesse de se payer Kylian Mbappé et ce, dès le retour au vestiaire de l’ Albiceleste lorsque portier de la sélection argentine demandait « une minute de silence pour Mbappé qui est mort ». Par la suite, Martinez a été aperçu en tenant une poupée à l’effigie de Kylian Mbappé pendant la parade du groupe de Lionel Messi dans les rues argentines. De quoi agacer Adil Rami qui faisait passer le message suivant sur ses stories Instagram . « Le plus gros FD* du monde du football... L'homme le plus détesté. Kylian Mbappé les traumatise tellement qu'ils célèbrent plus la victoire contre notre prodige que leur Coupe du monde ».

Équipe de France : Voilà comment Martinez a écœuré Mbappé et les Bleus https://t.co/7YoZsSsfqH pic.twitter.com/7qCZdjEZGI — le10sport (@le10sport) December 26, 2022

«Maintenant, sans pleurer Rami… El Dibu meilleur gardien du monde, va pleurer ailleurs»