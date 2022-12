Transferts - OM : Quelle doit être la priorité de Longoria sur le mercato ?

Arthur Montagne

Le mercato d'hiver ouvrira le 1er janvier et sera particulier compte tenu du fait qu'il fait suite à la Coupe du monde au Qatar. Et du côté de l'OM, Pablo Longoria scrute le marché depuis plusieurs mois déjà en préparation de ce mercato. Et bien que les Marseillais ne seront probablement pas très actifs en janvier après l'élimination de la scène européenne, des petites retouches seront nécessaires. Mais à quel poste ?

Dans quelques jours, le mercato d'hiver ouvrira ses portes et l'OM tentera de se renforcer après une première partie de saison en dents de scie. Bien que les Marseillais soient toujours dans le coup dans la course au podium en Ligue 1, ils sont en revanche éliminés de toutes compétitions européennes après avoir terminé dernier de leur groupe en Ligue des champions. Par conséquent, le club phocéen se contentera du championnat et de la Coupe de France, mais cela n'empêche pas Pablo Longoria de vouloir faire quelques retouches à son effectif. Mais quelle doit être sa priorité ?

EXCLU @le10sport : Ounahi est trop cher pour l'OM #MercatOMhttps://t.co/Pmq4Xt3GTw➡️Longoria apprécie beaucoup le profil, bien avant le Mondial. Prise de renseignement de l'OM mais le prix est trop élevé et la concurrence trop forte pour que les Marseillais creusent davantage — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) December 19, 2022

Un milieu pour remplacer Harit et Gerson ?

L'un des premiers postes visés par l'OM est le milieu de terrain. Et pour cause, le club phocéen a perdu Amine Harit, blessé jusqu'à la fin de la saison, tandis que Flamengo continue de faire le forcing pour recruter Gerson. C'est la raison pour laquelle Pablo Longoria tente de recruter un joueur à ce poste. Toutefois, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Azzedine Ounahi, dont le profil plaît aux dirigeants marseillais, est trop cher.

La succession de Tavares commence

Autre poste qui sera visé, celui de piston gauche où Nuno Tavares est bien seul dans l'effectif. D'autant plus que le Portugais est prêté sans option d'achat et retournera à Arsenal en fin de saison. Jonathan Clauss assure le rôle de doublure dans le couloir gauche, mais si une opportunité se présente dès cet hiver l'OM tentera le coup.



Selon vous, quelle doit être la priorité de l'OM cet hiver ?