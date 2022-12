Mercato - PSG : Attendue par Mbappé et Messi, une star du Barça lâche sa réponse

Thomas Bourseau

Frenkie de Jong a connu un mercato estival particulièrement mouvementé. Cependant, le Néerlandais est toujours un joueur du FC Barcelone au grand dam de Kylian Mbappé et de Lionel Messi qui sembleraient l’attendre au PSG. Pour autant, De Jong a douché les espoirs des deux stars du Paris Saint-Germain.

Décidément, il semblerait que Frenkie de Jong (25 ans) ait la cote chez certains joueurs du PSG. Dernièrement, Le Parisien avait révélé que Kylian Mbappé aurait demandé à ses dirigeants au Paris Saint-Germain de recruter Frenkie de Jong dont le nom a fait beaucoup parler sur le marché des transferts à la dernière intersaison en raison du besoin de liquidités du FC Barcelone. Finalement, l’international néerlandais est resté au Barça .

Après Mbappé, Messi tenterait sa chance pour De Jong

Cependant, Sport Mediaset a fait savoir courant décembre que Kylian Mbappé n’est pas l’unique joueur du PSG à en pincer pour Frenkie de Jong. À en croire les informations du média transalpin, Lionel Messi serait également bien décidé à attirer au Paris Saint-Germain son ancien coéquipier du FC Barcelone. Néanmoins, il semblerait que les efforts de Mbappé et de Messi soient vains en raison de la position de Frenkie de Jong sur la question de son propre avenir au Barça où son contrat court jusqu'en juin 2026.

«Je me vois jouer ici pendant longtemps»