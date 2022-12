Mercato - PSG : Mbappé, Real Madrid... Il lâche une bombe et confirme

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Kylian Mbappé est passé tout près d'un transfert vers le Real Madrid. Alors que le numéro 7 de Christophe Galtier a finalement prolongé son contrat de trois saisons avec le PSG, Jesé Rodriguez a fait une énorme révélation sur son faux-départ.

Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin 2022, Kylian Mbappé était parti pour rejoindre le Real Madrid. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le numéro 7 du PSG avait un accord de principe pour rejoindre le club merengue librement et gratuitement. Toutefois, Kylian Mbappé a finalement changé d'avis et privilégié une prolongation de trois saisons avec le club de la capitale.





Mercato - PSG : Campos reçoit une terrible nouvelle pour le transfert de Marcus Thuram https://t.co/04vy0T7m8Z pic.twitter.com/JOEdIU6DC4 — le10sport (@le10sport) December 28, 2022

«Il m'a dit qu'il allait signer jouer ici un jour»

Ancien pensionnaire du PSG (aout 2016 - décembre 2020), Jesé Rodriguez est revenu sur le feuilleton Kylian Mbappé. Et à en croire l'attaquant d'Ankaragücü, le vice-champion du monde français lui avait dit qu'il allait rejoindre le Real Madrid. Pour rappel, il y a quelques semaines de cela, il expliquait déjà : « Je suis surpris que Mbappé ne soit pas allé au Real Madrid, car il m'a dit qu'il allait jouer ici un jour. S'il n'est pas allé au Real Madrid, c'est à cause d'un problème de pression en dehors du football, c'est un problème politique ».

«C'était une pression plus personnelle que professionnelle»