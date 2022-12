Mercato - PSG : Échec et mat pour Al-Khelaïfi face au Real Madrid ?

Thomas Bourseau

Jude Bellingham a été l’une des jeunes stars du Mondial au Qatar comme le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi l’a lui-même reconnu. Cependant, le Paris Saint-Germain pourrait s’incliner devant le Real Madrid pour le transfert de l’international anglais.

Il a démontré qu’il faisait déjà partie de la cour des grands à son poste. Montrant de belles choses avec le Borussia Dortmund ces derniers mois et surtout avec The Three Lions pendant la Coupe du monde au Qatar, Jude Bellingham semble avoir attiré les meilleurs clubs d’Europe comme Nasser Al-Khelaïfi le révélait à Sky Sports courant décembre. Le président du PSG reconnaissait alors l’intérêt du Paris Saint-Germain en admettant que « tout le monde le veut ».

Liverpool et Manchester City mis à l’amende par le Real Madrid ?

Et le Real Madrid ne ferait pas exception à la règle. Il est stipulé dans la presse anglaise et étrangère que Liverpool et Manchester City croiraient en leurs chances de mettre la main sur l’international anglais de 19 dont le contrat au Borussia Dortmund court jusqu’en juin 2025. Pour les Reds en raison de leur proximité avec le clan Bellingham et les Skyblues parce qu’ils ont Pep Guardiola de leur côté. Cependant, le Real Madrid ferait de Jude Bellingham sa piste prioritaire, loin devant Enzo Fernandez selon Goal España.

Transferts - PSG : Klopp prépare un autre vilain tour à Campos sur le mercato https://t.co/R4gbzoZ7vk pic.twitter.com/cKxb6OzPdY — le10sport (@le10sport) December 28, 2022

Bellingham donne son feu vert au Real Madrid