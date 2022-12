Mercato - PSG : Coup de tonnerre, le transfert de Mbappé annoncé pour 2023 ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Et si Kylian Mbappe quittait le PSG dès l'été 2023 ? A en croire la presse espagnole, ce scenario n'est pas impossible. Certains journalistes laissent entendre que le joueur aurait pu négocier un accord avec ses dirigeants pour faciliter son transfert. Une clause aurait même pu être introduite dans le nouveau contrat du joueur selon quelques sources.

En Espagne, Kylian Mbappe agite les médias. La presse espagnole inspecte le moindre de ses gestes et de ses déclarations, poussant certains journalistes à tirer des conclusions parfois hâtives. Récemment, il a été question d'un possible départ de Mbappé du PSG en raison de tensions avec Lionel Messi. Mais à en croire l'international français, il n'y aurait aucun problème avec son coéquipier. « J’ai discuté avec lui après le match, je l’ai félicité car c’était la quête d’une vie pour lui » a déclaré Mbappé.

Mbappe préparerait son transfert

Mais ce mercredi, une nouvelle information a été dévoilée sur Mbappé. Selon le journaliste, Ramon Alvarez de Mon, le joueur de 24 ans souhaiterait quitter le PSG et enverrait des indices à ses prétendants par le biais de certains médias. « Le Français était chargé de filtrer via L'Equipe que son nouveau contrat n'expirait pas en 2025, mais jusqu'en 2024 et que la dernière année était facultative. C'était une information que Kylian voulait envoyer au monde » a-t-il déclaré sur sa chaîne Youtube.

Un départ en 2023 pour Mbappe

Si l'on en croit cette version, Mbappé espérerait rejoindre le Real Madrid, réticent à l'accueillir. « Il faudrait donc que la solution vienne du joueur : ce serait lui qui devrait faciliter les conditions pour le Real Madrid. cela revient à avoir une clause ou une sorte d'accord qui lui permet de quitter le PSG en 2023» a lâché Alvarez de Mon. Et selon lui, il n'est pas impossible qu'un accord ait été trouvé avec les responsables du PSG durant les négociations pour sa prolongation.

« Dans le milieu du football on croit qu'il pourrait y avoir une clause »