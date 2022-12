PSG : Mbappé clashé par le gardien de l'Argentine, il répond enfin

Pierrick Levallet

Défait par l'Argentine en finale de la Coupe du monde, l'Équipe de France a vu leurs adversaires fêter leur titre comme il se doit. Mais certains n'ont pas hésité à chambrer les Bleus, à l'instar d'Emiliano Martinez avec Kylian Mbappé. La star du PSG a alors répondu au portier argentin de la meilleure des manières.

Alors que l’Équipe de France venait de perdre la finale de la Coupe du monde, Emiliano Martinez n’a pas hésité à chambrer les Bleus . Kylian Mbappé a été particulièrement ciblé par le portier argentin, que ce soit à travers des chants dans le vestiaire ou alors en s’amusant avec une poupée portant le visage de l’international tricolore.

«Les célébrations, ce n’est pas mon problème»

Ces célébrations auraient pu irriter Kylian Mbappé. Mais cela n’a pas été vraiment le cas. « Est-ce que j’ai discuté avec Messi des célébrations de Martinez ? J’ai discuté avec lui après le match, je l’ai félicité car c’était la quête d’une vie pour lui. Pour moi aussi, mais moi j’ai échoué donc il faut toujours rester bon joueur » a d’abord expliqué la star du PSG en zone mixte après la victoire contre Strasbourg ce mercredi (2-1).

