PSG : Galtier prend une énorme décision avec Mbappé, il se justifie

Arthur Montagne

De retour seulement quelques jours après la finale de la Coupe du monde perdue contre l'Argentine, Kylian Mbappé est déjà titulaire pour affronter Strasbourg ce mercredi soir. Avant le coup d'envoi du match, Christophe Galtier a d'ailleurs justifié ce choix et salué la décision de Kylian Mbappé et Achraf Hakimi.

Il est déjà de retour ! Seulement 10 jours après avoir disputé une finale de Coupe du monde absolument sensationnelle, Kylian Mbappé est titulaire contre Strasbourg ce mercredi soir. Il faut dire que l'international français avait fait son retour à l'entraînement seulement trois jours après la finale du Mondial. Un message fort envoyé au PSG qui enchante Christophe Galtier.

🚨▶️Mercato : Le Real Madrid prend une décision radicale pour Mbappé pic.twitter.com/tXlXy3pnHP — le10sport (@le10sport) December 26, 2022

«Kylian a dit qui était disponible pour le deux matches»

« C'est déjà un premier échange avec ma direction sportive notamment Luis Campos et le staff médical, pour voir l'état de forme des joueurs. On avait demandé à faire le point sur le plan physique et mental. A partir du moment où on pensait que c'était possible d'enchaîner sur les deux matches qui arrivent, il y a eu des discussions avec Kylian qui a dit qui était disponible pour le deux matches, comme Achraf Hakimi », lance l'entraîneur du PSG au micro de Canal+ .

«C'est aussi un signal important»