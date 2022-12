PSG : Mbappé, Hakimi... Galtier prend une décision radicale

La rédaction

Après une Coupe du monde éreintante, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi n'ont pas tardé à retrouver le Camp des Loges et figurent déjà dans le groupe pour la réception de Strasbourg ce mercredi en guise de reprise de championnat. Toutefois, la saison est encore longue et Christophe Galtier souhaiterait préserver ces deux joueurs du 32e de finale de Coupe du France, offrant une coupure début janvier.

En cette deuxième moitié de saison, le PSG va tenter de conserver son titre de champion de France tandis que la Ligue des champions est l'objectif principal du club. Déjà dans le groupe pour le match de reprise face à Strasbourg ce mercredi, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi seront ménagés en janvier.

Un retour express à la compétition

Respectivement 3 et 4 jours après le Mondial, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi étaient de retour à l'entraînement du PSG. Dans le groupe pour la réception de Strasbourg ce mercredi, le Français et le Marocain seront probablement du déplacement à Lens ce dimanche.

Mbappé et Hakimi préservés en Coupe de France