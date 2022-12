PSG : Kylian Mbappé reçoit un énorme hommage à l’OM

Thibault Morlain

Au Qatar, Kylian Mbappé a éclaboussé la Coupe du monde de son talent. Impressionnant avec l’équipe de France, le natif de Bondy n’a d’ailleurs pas voulu prendre de vacances et a directement enchainé avec le PSG. Un comportement qui n’est pas passé inaperçu, y compris à l’OM où Dimitri Payet s’est enflammé pour Mbappé.

Kylian Mbappé aura tout fait pour que l’équipe de France remporte la Coupe du monde, mais malgré un triplé contre l’Argentine en finale, cela n’aura pas suffi. Il n’empêche que le joueur du PSG a montré tout son talent au Qatar, s’imposant comme l’un des meilleurs du monde. Un statut reconnu de tous, notamment Dimitri Payet à l’OM.

« Si l’Argentine a son Messi et que le Portugal a son Ronaldo, la France a son Mbappé »

Ce mercredi, pour La Provence , Dimitri Payet a dit tout le bien qu’il pensait de Kylian Mbappé. Le numéro 10 de l’OM a notamment lâché : « Il fait partie des plus grands joueurs du onde actuellement. Il a éclos il y a quatre ans, il a confirme de belle manière cet hiver. C’était déjà un peu le cas, mais si l’Argentine a son Messi et que le Portugal a son Ronaldo, la France a son Mbappé. Quand on voit qu’il reprend l’entraînement le 21 décembre, ça montre se détermination. J’en parlais avec mes fils, je leur disais que c’était quelqu’un qui est formaté pour gagner, toujours, comme Ronaldo ou Messi. Je suis sûr que même s’il avait gagné le Mondial, il aurait repris le même jour ».

« Il faut construire autour de lui »