PSG : Neymar et Mbappé prennent une énorme décision, Galtier valide

Alors que la Ligue 1 reprend ses droits ce mercredi, Kylian Mbappé et Neymar seront notamment de la partie après avoir disputé la Coupe du monde au Qatar. Les deux stars du PSG souhaitent tourner la page et devraient bel et bien être alignées d’entrée par Christophe Galtier contre Strasbourg (21h).

Après plus d’un mois d’absence en raison de la Coupe du monde, le football de club reprend progressivement ses droits à travers l’Europe, et c’est à partir de ce mercredi que redémarre la Ligue 1. Le PSG affrontera Strasbourg et pourra compter sur certains internationaux ayant disputé la compétition au Qatar, et pas des moindres.

Neymar et Mbappé aligné d’entrée

Comme annoncé dernièrement, Neymar et Kylian Mbappé seront de la partie pour la rencontre face à Strasbourg. Ce lundi, L’Équipe confirme dans ses colonnes que les deux stars du PSG allaient figurer dans le onze de départ aligné par Christophe Galtier. Il devrait en être de même pour Marquinhos.

Les stars du PSG veulent rejouer, Galtier partage cet avis

Les deux attaquants veulent évacuer la déception du dernier Mondial, avec une élimination dès les quarts pour Neymar et une défaite en finale pour Kylian Mbappé malgré son triplé. Une décision partagée par le PSG et Christophe Galtier, bien décidés à récupérer au plus vite leurs meilleurs éléments.