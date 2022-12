PSG : Kimpembe, Mendes… Galtier reçoit une terrible nouvelle pour la reprise

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que le PSG reprendra la compétition mercredi contre Strasbourg, Christophe Galtier ne pourra pas compter sur tout son effectif. Presnel Kimpembe et Nuno Mendes, blessés depuis un moment, seront respectivement absents pour quatre et deux semaines a annoncé le club de la capitale. En revanche, Danilo Pereira a fait son retour à l’entraînement.

Quelle tête aura le onze de départ du PSG mercredi contre Strasbourg ? Si tous les Mondialistes seront présents dans le groupe (hormis Lionel Messi), Christophe Galtier doit également composer avec des blessés. C’est le cas notamment de Presnel Kimpembe. Revenu de blessure juste avant la Coupe du monde, l’international français avait finalement dû déclarer forfait. « Comme beaucoup le savent, je suis toujours prêt à me battre pour la sélection et représenter mon pays, c'est toujours une immense fierté et le fait d'avoir à nouveau la chance de jouer la plus prestigieuse des compétitions est un honneur. Malheureusement, ma santé passe avant tout et les derniers tests ont montré que je ne pourrai pas assurer un rendement à 200% et je ne souhaite pas déstabiliser le groupe », écrivait-il sur Instagram .

Le Mondial a fait des dégâts

Nuno Mendes, lui, a eu le temps de jouer cette Coupe du monde mais il est vite rentré à Paris. Idem pour Danilo Pereira, lui aussi blessé au Qatar. Alors pour la reprise de la Ligue 1 contre Strasbourg, Christophe Galtier ne pourra pas compter sur tout le monde. A un jour de l’échéance, le PSG a donné des nouvelles de ses blessés.

Quatre semaines d’absence pour Kimpembe, deux pour Mendes

Pour Kimpembe, il faudra encore attendre quatre semaines. Le champion du monde 2018 alternera les soins et les entraînements individualisés dans le cadre de sa tendinopathie. Nuno Mendes devra lui patienter 15 jours avant de faire son retour à l’entraînement collectif. Renato Sanches, qui souffre d’une contusion, reprendra en fin de semaine. En revanche, le PSG a annoncé la bonne nouvelle : Timothée Pembélé et Danilo Pereira ont repris avec le groupe.