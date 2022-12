PSG : Un nouveau clash dans le vestiaire ?

Arnaud De Kanel

De retour en France pour refouler les pelouses de Ligue 1 avec le PSG, Kylian Mbappé et Leo Messi seront au centre de l'attention. Le vestiaire parisien était déjà divisé en deux parties avant le Mondial et le déroulé de ce dernier ne devrait rien arranger. Et si un clash éclatait dans le vestiaire parisien ?

Kylian Mbappé, Leo Messi et Neymar rêvaient tous les trois de soulever la Coupe du monde. Or, seul l'Argentin a eu ce privilège et cela pourrait alimenter de nouvelles tensions dans le vestiaire. La guerre était déclarée entre les Sud Américains et le reste du vestiaire et le retour du Qatar pourrait empirer les choses.

PSG : C’est confirmé, le retour de Messi est acté https://t.co/wSm42ETL1t pic.twitter.com/BoejHXa8wB — le10sport (@le10sport) December 26, 2022

Mbappé insulté, Messi ne réagit pas

Depuis la finale de la Coupe du monde entre la France et l'Argentine, Kylian Mbappé est la cible numéro une. Emiliano Martinez, le portier argentin, ne cesse de se payer la tête de l'attaquant du PSG. Un chant contre le natif de Bondy avait notamment été repris en coeur par le vestiaire argentin. En Argentine, les commentaires racistes à l'encontre de Mbappé se multiplient et pendant ce temps-là, Messi reste muet... Le silence du nouveau champion du monde commence à être pesant et gênant au vu de la gravité des propos dont est victime Mbappé. De plus, les deux hommes ne sont déjà pas les meilleurs amis du monde.

Un gros malaise dans le vestiaire

Dans le vestiaire parisien, comme dans d'autres vestiaires ailleurs en Europe, certains joueurs ont plus d'affinités pour l'un que pour les autres. Au PSG, la relation entre Lionel Messi et Neymar est bien différente de celle qu'ils entretiennent avec Mbappé. L'attaquant français est plus du côté de son grand ami Achraf Hakimi ou encore de Presnel Kimpembe. Le vestiaire est tellement scindé en deux qu'un clash avait même éclaté entre Leandro Paredes et Sergio Ramos la saison passée. L'Argentin avait également failli en venir aux mains avec Achraf Hakimi. Cette saison, Paredes est parti mais c'est Mbappé qui est au centre des débats et on voit mal comment les relations entre les deux clans auraient pu s'améliorer. Grand danger donc dans le vestiaire parisien qui n'est pas à l'abri d'un nouveau clash...