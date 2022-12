PSG : Galtier prêt à prendre une décision fracassante avec Neymar et Mbappé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après le Mondial, Christophe Galtier pourrait prendre une grande décision avec Kylian Mbappé et Neymar. Revenues récemment du Qatar, les deux stars du PSG ont repris l'entraînement ces derniers jours et pourraient faire leur grand retour face au RC de Strasbourg mercredi soir. Un nouveau point sera fait dans les prochaines heures pour éviter les risques de blessures.

A la grande surprise de Christophe Galtier, Kylian Mbappé avait fait son retour au Camp des Loges, seulement quelques jours après son retour du Mondial. « Je suis très heureux de le voir. Kylian a fait un grand Mondial. C'est aussi un signal fort pour tout le monde, qu'un joueur qui a évidemment pu être déçu de ne pas lever le plus beau des trophées, même s'il a été meilleur buteur du Mondial, vienne très rapidement au contact du groupe, pour se préparer pour les échéances qui arrivent. Évidemment qu'on est très heureux » avait déclaré l'entraîneur du PSG. La star de l'équipe de France a été suivie par Marquinhos, mais aussi Neymar.

Mbappé et Neymar partis pour jouer contre Strasbourg

Les deux Brésiliens ont mal vécu l'élimination de leur équipe face à la Croatie en quarts de finale du Mondial. C'est avec le cœur lourd que Neymar et Marquinhos ont repris l'entraînement avec le PSG. Mais les Mondialistes vont vite devoir passer à autre chose car une rencontre face au RC de Strasbourg est prévue pour mercredi soir. Et selon les informations de RMC Sport, Mbappé et Neymar devraient porter le maillot du PSG.

Les deux joueurs veulent passer à autre chose

Selon le média, les deux stars voudraient tourner la page et garder le rythme après un long Mondial. Neymar et Mbappé voudraient accumuler du temps de jeu et préparer au mieux le huitième de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich le 14 février prochain. Ils devraient se voir offrir quelques minutes de jeu ce mercredi soir.

Un point sera fait dans les prochaines heures