Coupe du monde 2022 : Marquinhos sort du silence après le fiasco du Brésil

Auteur du dernier penalty raté en quarts de finale du Mondial face à la Croatie, Marquinhos a très mal vécu l'élimination du Brésil. A l'instar de Neymar, le défenseur du PSG était effondré après cette élimination. Alors que son retour à Paris est attendu dans les prochains jours, le joueur a posté un message sur les réseaux sociaux pour exprimer son ressenti.

Annoncé comme l'un des grands favoris à la victoire finale, le Brésil s'est écroulé dès les quarts de finale. Battue aux tirs au buts par la Croatie, la Seleção enchaîne les désillusions, ces dernières années, au Mondial. En larmes, Neymar était inconsolable.

Coupe du monde 2022 : Neymar déclenche une énorme polémique au Brésil https://t.co/Ald9OO8qtD pic.twitter.com/eLLfy36wRl — le10sport (@le10sport) December 17, 2022

Marquinhos irrité après l'élimination du Brésil

Auteur du dernier penalty raté, Marquinhos n'avait pu retenir ses larmes à l'issue de cette rencontre. Selon son entourage, le défenseur serait très atteint et aurait très mal vécu cette élimination. Alors que son retour au PSG est attendu pour le 22 décembre selon sa femme, Marquinhos a posté un message sur Instagram .

« Cette cicatrice restera toujours en moi »