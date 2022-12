Coupe du monde 2022 : Messi se lâche totalement après la victoire contre la France

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A 35 ans, Lionel Messi est en plein rêve. Le joueur du PSG a remporté la Coupe du monde, aux tirs au but, face à l'équipe de France. L'international argentin, en larmes après la rencontre, a laissé explosé sa choix. Il a accordé ses premiers mots à la presse argentine et n'a pas caché son émotion après cette victoire.

Lionel Messi a pu laisser exploser sa joie. Il avait annoncé que cette Coupe du monde serait la dernière. Il a terminé son aventure au Mondial de la meilleure des manières en soulevant le trophée. L'Argentine s'est fait peur, mais a finalement battu l'équipe de France aux tirs au buts (3-3, 4-2 t.a.b). Lionel Messi a inscrit un doublé et transformé son penalty.

Coupe du monde 2022 : L'Argentine s'enflamme complètement après la victoire contre la France https://t.co/MhLRpLUBWa pic.twitter.com/4f2ak7n7TF — le10sport (@le10sport) December 18, 2022

Messi nommé meilleur joueur de la compétition

Une prestation XXL saluée par la FIFA. Malgré l'énorme Mondial de Kylian Mbappé, Lionel Messi a été nommé meilleur joueur de la compétition, devant le joueur du PSG. Dans des propos rapportés par la sélection argentine de football, la Pulga n'a pas caché son énorme émotion.

« Je savais que Dieu allait me la donner »

« C'est fou que ça se soit passé comme ça. Je la voulais très fort. Je savais que Dieu allait me la donner, j'avais un pressentiment que ça allait se passer comme ça. Maintenant il faut profiter. C'est de la folie. Cela s'est fait désirer mais c'est la plus belle chose qui soit. C'est magnifique, je l'ai tellement souhaité. On a beaucoup souffert mais on l'a eue. J'ai hâte d'arriver en Argentine pour voir la folie là-bas. Bien sûr que je voulais terminer ma carrière avec ça, je ne peux rien demander de plus. Merci à Dieu de m'avoir tout donné. Pratiquement clôturer ma carrière ainsi, c'est impressionnant » a déclaré Messi.

« On a hâte d'être en Argentine »