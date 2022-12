Mercato - PSG : Depuis le Qatar, Al-Khelaïfi annonce du lourd pour Messi et Mbappé

Axel Cornic

Présent ce dimanche au Qatar, Nasser AL-Khelaïfi a assisté à une grande prestation des deux stars du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé et Lionel Messi. Le premier a réalisé un fabuleux triplé, mais c’est le second qui a finalement décroché la Coupe du monde et du côté du PSG, on s’en frotte déjà les mains.

Comme prévu, les étoiles du PSG ont brillé au Qatar. Si Neymar n’a pas pu réaliser les rêves du peuple brésilien, Kylian Mbappé et Lionel Messi y ont cru jusqu’au bout. Mais c’est le second qui a finalement réussi à s’asseoir sur le toit du monde.

« Garder Mbappé et Messi ? Bien sûr, ce sont les deux meilleurs buteurs et joueurs de la Coupe du monde »

Forcément, cette rencontre n’a donné que plus envie à Nasser Al-Khelaïfi de continuer à profiter des deux stars mondiales. « Garder Mbappé et Messi ? Bien sûr, ce sont les deux meilleurs buteurs et joueurs de la Coupe du monde » a déclaré le président du PSG, au micro de beIN Sports .

« Pour Leo, on avait un accord pour parler après la Coupe du monde »