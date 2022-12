Equipe de France : Mbappé effondré, Macron lui fait passer un énorme message

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présent au Qatar pour supporter l'équipe de France, Emmanuel Macron était déçu après la finale du Mondial perdue face à l'Argentine. Après le coup de sifflet final, le Président de la République est parti réconforter Kylian Mbappé. Il lui a glissé quelques mots à l'oreille. En zone mixte, il a révélé la teneur de sa discussion.

La déception est immense pour Kylian Mbappé. Malgré un triplé face à l'Argentine en finale du Mondial, la star de l'équipe de France s'est inclinée aux tirs au but (3-3,4-2). Effondré après la rencontre, le joueur du PSG a été réconforté par Emmanuel Macron. Présent au Qatar pour supporter les hommes de Didier Deschamps, le Président de la République est descendu sur la pelouse pour réconforter les joueurs, notamment Kylian Mbappé.

« C'est extraordinaire ce qu'a fait Mbappé mais toute l'équipe »

En zone mixte, Macron a tenu à féliciter les Bleus. « On était très loin à la fin de la première période. C'est déjà arrivé, il y a eu des remontadas comme ça mais c'est très rare dans l'histoire du foot. On est remontés formidablement. C'est extraordinaire ce qu'a fait Mbappé mais toute l'équipe. On a retrouvé la faim. J'y ai immensément cru. Après on a fait un deuxième miracle en revenant de nulle part. Et on a eu la balle de match » a confié le dirigeant.

« Mbappé est un très grand joueur mais il est jeune »

Il s'est ensuite attardé sur la prestation de Mbappé. « Mbappé est un très grand joueur mais il est jeune, je lui ai dit qu'il n'avait que 24 ans. Il a été meilleur buteur de cette Coupe du monde. Il a gagné une Coupe du monde, il a fait une finale. J'étais aussi triste que lui. J'ai dit qu'il nous avait rendu très fiers et qu'à la fin, on a perdu un match de foot, on est passés à rien. C'est le sport » a déclaré Macron.