Coupe du monde 2022 : Messi, Neymar… Au Qatar, Al-Khelaïfi a connu une grosse désillusion

Ce vendredi, Nasser Al-Khelaïfi a accordé un long entretien à Jérôme Rothen. L'occasion pour le président du PSG de lâcher ses vérités sur la Coupe du monde de ses joueurs. Le dirigeant est ravi de pouvoir observer Kylian Mbappé et Lionel Messi ce dimanche lors de la finale, mais espérait aussi voir le Brésil de Neymar aller plus loin dans le tournoi.

La finale de la Coupe du monde entre la France et l'Argentine promet d'être alléchante. D'un côté, l'équipe de Lionel Messi, qui va tenter d'offrir à sa star son premier trophée internationale. De l'autre côté, les champions du monde en titre et leur tête d'affiche, Kylian Mbappé. Une affiche, qui ravit Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG et actuellement au Qatar pour suivre la compétition. Invité de RMC Sport , le dirigeant a livré son ressenti sur ce Mondial.

« La vérité, j’ai été très triste »

Et le président du PSG n'a pas caché sa déception au moment de commenter le parcours du Brésil de Neymar. « La vérité, j’ai été très triste. Comme supporter, je voulais regarder Brésil-Argentine, comme vous, on attendait ce match, mais vraiment j’étais très triste, je sais tout ce qu’il a fait pour revenir quand il était blessé. Pour moi, le Brésil, c’était une des meilleures équipes ici » a déclaré le dirigeant qatari.

« Neymar a fait le maximum, même plus que le maximum »

Nasser Al-Khelaïfi s'est aussi arrêté sur le cas Neymar, très marqué par cette défaite. « Neymar a fait le maximum, même plus que le maximum. Même avec nous, il a fait un super début de saison en club. J’espère le voir revenir… Ce n’est pas facile pour lui. J’ai parlé avec lui, j’ai parlé avec les coachs, du moral. J’ai parlé avec lui, il était triste, très triste. J’ai parlé avec son père aussi. C’est très dur pour lui » a-t-il confié.

