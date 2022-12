Coupe du Monde 2022 : La sortie poignante d'Al-Khelaïfi sur Neymar

La rédaction

Alors que le PSG aura assurément un champion du monde dans son effectif à la reprise, il ne s'agira pas de Neymar. En effet, si Lionel Messi et Kylian Mbappé vont s'affronter en finale au Qatar, le Brésilien a été éliminé en quart de finale, après une défaite surprise contre la Croatie aux tirs au but. Un traumatisme pour le Parisien qui peut compter sur le soutien de son président, Nasser Al-Khelaïfi.

Parmi les favoris de la Coupe du Monde, le Brésil a été éliminée en quart de finale par la Croatie à l'issue d'une séance de tirs au but, où Neymar, spécialiste de l'exercice, n'a même pas pu se présenter face au portier croate. Le numéro 10 parisien a été très affecté par cette défaite, qui a également touchée Nasser Al-Khelaïfi, triste pour son joueur.

«J'ai été très triste»

Invité exceptionnel de l'émission Rothen s'enflamme sur RMC , Nasser Al-Khelaïfi a largement balayé l'actualité du PSG et de la Coupe du monde. Et évidemment, le président parisien s'est exprimé sur l'élimination du Brésil et la désillusion immense de Neymar : « La vérité, j’ai été très triste. Comme supporter, je voulais regarder Brésil-Argentine, comme vous, on attendait ce match, mais vraiment j’étais très triste, je sais tout ce qu’il a fait pour revenir quand il était blessé. Pour moi, le Brésil, c’était une des meilleures équipes ici. Neymar a fait le maximum, même plus que le maximum », a-t-il confié.

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi lâche une annonce retentissante sur l’avenir de Messi https://t.co/PTC82p97gx pic.twitter.com/i9LGYfGK54 — le10sport (@le10sport) December 16, 2022

«C'est très dur pour lui»