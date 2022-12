Voilà les grandes victimes de la Coupe du monde

La rédaction

Ce Mondial touche à sa fin et il a fait d'énormes dégâts. Déjà sept sélectionneurs ne sont plus en poste et plusieurs joueurs ont pris leur retraite internationale suite à leur échec. Du grand changement est déjà acté pour préparer au mieux 2026. Voici la liste des victimes de ce Mondial.

Tout se passe pour le mieux pour les Bleus de Didier Deschamps. D'ailleurs, le sélectionneur a sauvé sa tête, mise à prix avant le début de la compétition. Ce ne fut pas le cas d'autres de ses confrères, remerciés à cause de l'élimination de leur sélection. Ils ne sont pas seuls dans leur chute car certains joueurs ont dit stop à la sélection.

Équipe de France : Ousmane Dembélé prend position pour le retour de Benzema au Qatar https://t.co/pET7YHesVo pic.twitter.com/jSiB3IjIQi — le10sport (@le10sport) December 16, 2022

La valse des sélectionneurs

Les grosses nations n'ont pas été en réussite au Qatar. Suite à l'élimination du Brésil, Tite prenait la décision de quitter son poste. Ce fut aussi le cas de Paulo Bento avec la Corée du Sud, de Roberto Martinez avec la Belgique, de Gerard Martino avec le Mexique tout et de Adda Otto avec le Ghana. De leur côté, Luis Enrique et Fernando Santos se sont fait remercier avec l'Espagne et le Portugal. En Angleterre, Gareth Southgate n'a pas encore pris sa décision tandis qu'Hansi Flick a souhaité rester en poste malgré la déroute de l'Allemagne.

Des joueurs à la retraite