Coupe du Monde 2022 : Après le Qatar, une star de L’Espagne annonce son départ

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

12 ans après son sacre en Afrique du Sud, l’Espagne est une nouvelle fois tombée dès les huitièmes de finale, comme en 2018. Battue aux tirs au but par le Maroc, la Roja a déjà changé de sélectionneur. Sergio Busquets, lui, a annoncé qu’il prenait sa retraite internationale.

Placée parmi les favoris de cette Coupe du monde après son bel Euro, l’Espagne est tombée dès les huitièmes de finale. Opposée au Maroc, la Roja n’aura rien fait de sa possession stérile avant de s’incliner aux tirs au but. Une élimination qui aura coûté le poste de sélectionneur à Luis Enrique mais pas seulement.

Sergio Busquets a manqué son dernier Mondial

Maintenu dans le onze de départ malgré les nombreuses critiques, Sergio Busquets a été en difficulté sur cette Coupe du monde. Cerise sur le gâteau, le capitaine espagnol est l’un des trois à avoir manqué son tir au but contre le Maroc. A 34 ans, Busquets a préféré dire stop à la sélection, lui qui sera en fin de contrat avec le FC Barcelone à l’issue de la saison.

❤️ 𝗨𝗻 𝗺𝗶𝘁𝗼 𝗾𝘂𝗲 𝘆𝗮 𝗲𝘀 𝗟𝗘𝗬𝗘𝗡𝗗𝗔.🫶 @5sergiob se despide de la @SEFutbol tras ganarlo 𝗧𝗢𝗗𝗢.🏆 Campeón del Mundial de 2010 y de la Eurocopa de 2012.👕 𝟭𝟰𝟯 veces internacional.🙏 ¡¡𝗚𝗥𝗔𝗖𝗜𝗔𝗦, 𝗕𝗨𝗦𝗜!!🔗 https://t.co/L0JmE4cVBB pic.twitter.com/NJ4T1dcg8k — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) December 16, 2022

« Le moment est venu pour moi de faire mes adieux à l'équipe nationale »