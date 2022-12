Coupe de Monde 2022 : Luis Enrique affiche un regret avec ce joueur du PSG

Hugo Chirossel

Quatre ans après le Mondial 2018, l’Espagne a une nouvelle fois été éliminée dès les huitièmes de finale de la Coupe du monde. La Roja s’est inclinée aux tirs au but face au Maroc, une séance au cours de laquelle Pablo Sarabia a frappé le premier côté espagnol, sur le poteau. Le joueur du PSG n’a eu que deux minutes de temps de jeu au Qatar. Après-coup, Luis Enrique a avoué qu’il aurait dû l’utiliser plus souvent.

Avant de s’imposer face au Portugal (1-0) et d’affronter l’équipe de France ce mercredi en demi-finale de la Coupe du monde, le Maroc avait sorti l’Espagne en huitièmes de finale. Une rencontre remportée aux tirs au but par les Lions de l’Atlas . Trois tireurs de la Roja avaient échoué lors de cette séance : Carlos Soler, Sergio Busquets et Pablo Sarabia. Ce dernier, entré en jeu en fin de prolongation à la place de Nico Williams, a joué seulement deux minutes lors du Mondial 2022.

Premier tireur de l’Espagne

Luis Enrique a probablement décidé de le mettre sur la pelouse pour sa qualité sur penalty, ce qui n’a pas porté ses fruits. En effet, le joueur du PSG, premier tireur du côté espagnol, a frappé sur le poteau de Yassine Bounou, avant que ses deux coéquipiers ne ratent à leur tour. Invité sur le live Twitch d’Ibai Llanos, le désormais ex-sélectionneur de la Roja a avoué qu’il aurait dû donner plus de temps de jeu à Pablo Sarabia.

« Je l'aurais mis dans l'équipe de départ »