Coupe du monde 2022 : Mis en échec avec l'Espagne, Sarabia sort du silence

Thibault Morlain

Comme en 2018, l'Espagne a été sortie dès les huitièmes de finale de la Coupe du monde. C'est le Maroc qui a fait chuter la Roja, s'imposant aux tirs au but. Premier tireur espagnol, Pablo Sarabia a échoué en frappant le poteau. Ayant contribuant à l'échec de sa sélection, le joueur du PSG est sorti du silence suite à ce raté.

C'est aux tirs au but que le Maroc a pris le meilleur sur l'Espagne. Et les Lions de l'Atlas ont pu compter sur un très grand Yassine Bounou qui a sorti les tentatives de Carlos Soler et Sergio Busquets. Pablo Sarabia, entré en jeu d'ailleurs pour apporter sa qualité dans cet exercice, a également échoué en frappant le poteau sur son tir.

« C'est difficile de rater le premier penalty de sa carrière dans cette situation »

L'échec du joueur du PSG a donc amené l'Espagne vers l'élimination de cette Coupe du monde. Et voilà que Pablo Sarabia a enfin pris la parole. Sur son compte Instagram , l'international espagnol a posté un message, confiant : « Ça fait deux jours et c'est toujours difficile à assimiler. Colère, tristesse et la sensation que ce groupe aurait pu aller beaucoup plus loin. Mais c'est le football et tout ne se passe pas toujours bien. C'est difficile de rater le premier penalty de sa carrière dans cette situation, mais sans aucun doute, si j'avais eu l'option de tirer à nouveau, je le ferais sans réfléchir ».

« Nous reviendrons plus forts »