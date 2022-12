Mercato - PSG : Le clan Mbappé a tranché pour son avenir

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A en croire divers médias espagnols, Kylian Mbappé regretterait sa prolongation au PSG. Revenu du Qatar motivé comme jamais, l’international français aurait soif de trophées et estime que le club parisien ne lui permettra pas de remplir ses objectifs. Une position partagée par certains membres de son entourage, notamment ses parents.

En octobre dernier, les supporters du PSG n’en croyaient pas leurs yeux. Pourtant, plusieurs médias avaient relayé l’information. Seulement quelques mois après sa prolongation, Kylian Mbappé aurait réclamé son départ, suite à un mercato décevant de la part du PSG. En France, ce feuilleton ne fait plus les gros titres, mais l’avenir de Mbappé continue de faire parler en Espagne.

PSG : Mbappe prend une incroyable décision, Galtier le calme rapidement https://t.co/H9EZKY7F8a pic.twitter.com/LoNaDeVA8l — le10sport (@le10sport) December 28, 2022

Mbappé penserait à un transfert

Ces derniers jours, de nombreux médias ont évoqué des envies d’ailleurs de la part de Mbappé. C’est le cas d’ El Debate, qui justifie cela par des tensions avec Lionel Messi, mais aussi par une ambition débordante. En effet, l’international français ne souhaiterait plus être dans l’ombre de l’international argentin et souhaiterait s’engager avec le Real Madrid, club où il estime avoir le plus de chances de remporter la Ligue des champions et le Ballon d’Or.

Ses parents l'encouragent à quitter le PSG