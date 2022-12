La FFF s'est moquée de Zidane

Arnaud De Kanel

La Coupe du monde au Qatar a sans doute mis fin aux espoirs de Zinédine Zidane dans l'optique de prendre la tête de la sélection tricolore. En effet, Didier Deschamps a les cartes en mains pour prolonger et le président de la FFF Noël Le Graët a confirmé la tendance.

Quatre ans après le titre en Russie, Didier Deschamps a de nouveau mené l'équipe de France en finale de la Coupe du monde. Si l'issue n'aura pas été favorable aux Bleus , l'ancien coach de l'OM reste maitre de son avenir. Avant la compétition, Noël Le Graët avait fixé l'objectif d'atteindre les demies-finales. Mission accomplie pour Deschamps qui s'est offert le luxe d'accepter ou non, d'étendre son contrat avec les Bleus qui prend fin le 31 décembre. Les dernières tendances envoient même Dédé jusqu'au prochain Mondial en 2026. Ainsi, Zinédine Zidane peut dire au revoir à son rêve, lui qui attendait ça depuis son départ du Real Madrid.

«Je n’ai pas songé au fait que Didier puisse partir»

Lors d'un entretien accordé à Ouest-France , Noël Le Graët a révélé avoir jamais pensé à remplacer Didier Deschamps, confirmant également son intention de le prolonger. Pour Zidane, c'est la douche froide. « Si Deschamps ne souhaitait pas rester, est-ce que Zidane est le premier candidat que vous avez coché sur votre liste ? Je n’ai pas songé au fait que Didier puisse partir. Certains journalistes ont envie que ça change, mais je ne suis pas du tout influençable par rapport à ce genre de choses. Didier a bien fait son boulot, il a la priorité, et je pense qu’on se mettra d’accord » a déclaré Noël Le Graët. Et pourtant, le président de la FFF aurait promis le poste à Zizou ...

Zidane s'est fait avoir