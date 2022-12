Équipe de France : Messi, Argentine... Après avoir chambré Mbappé, il se fait dézinguer

Amadou Diawara

Après le sacre de l'Argentine lors de la Coupe du Monde au Qatar, Emiliano Martinez s'en est pris à Kylian Mbappé. Alors que le gardien de l'Albiceleste a chambré la star de l'équipe de France à plusieurs reprises, Mauricio Pinilla - ancien attaquant du Chili - a tenu à le remettre à sa place.

Lors des célébrations de l'Argentine après son sacre à la Coupe du Monde, Emiliano Martinez n'a pas épargné Kylian Mbappé. En effet, le gardien de l' Albiceleste a chambré le numéro 10 des Bleus à plusieurs reprises, lançant une minute de silence pour « Kylian Mbappé qui est mort » et brandissant une poupée à l'effigie du Français devant la foule de Buenos Aires.

Interrogé sur l'attitude d'Emiliano Martinez à l'encontre de Kylian Mbappé, Mauricio Pinilla l'a fracassé. « Qui est-il pour se moquer de Kylian Mbappé ? Il l'a cloué quatre fois au sol ! Il a cadré quatre fois et a marqué quatre buts. Il sera sûrement une icône mondiale. De lui, on se souviendra qu’il a inscrit deux penalties. Si moi, gardien de but, je défile avec une poupée avec le visage d'un gars qui a mis quatre buts en quatre tirs, je ne le présente pas et je ne le tiens pas dans mes bras. Je le serrerais dans mes bras, je prendrais soin de lui, mais je ne défilerais pas avec lui » , a pesté l'ancien attaquant du Chili lors d'un entretien accordé à ESPN .

