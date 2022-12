PSG : Galtier révèle les coulisses du retour de Mbappé

Amadou Diawara

Seulement trois jours après sa finale de Coupe du Monde perdue contre l'Argentine, Kylian Mbappé a fait son retour au Camp des Loges pour reprendre l'entrainement avec le PSG. Présent en conférence de presse ce mardi après-midi, Christophe Galtier a lâché toutes ses vérités sur la décision de l'international français.

Après son sacre en Russie lors de la Coupe du Monde 2018, la France a disputé une nouvelle finale au Qatar. Toutefois, l'issue a été malheureuse pour les hommes de Didier Deschamps. En effet, les Bleus se sont inclinés face à l'Argentine de Lionel Messi après la séance des tirs-au-but.

🆗🎙️🗣️ #PSGRCSARevivez le passage du coach Christophe Galtier dans notre studio #PSGtv avant le retour au Parc des Princes 🏠 pic.twitter.com/EL61t90wBV — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 27, 2022

«Hakimi et Kylian ont souhaité revenir rapidement avec nous»

Très marqué par cette défaite, Kylian Mbappé a décidé de remonter en selle tout de suite. En effet, le numéro 10 de l'équipe de France a fait son retour au Camp des Loges seulement trois jours après la finale perdue contre l'Argentine, et ce, pour reprendre l'entrainement au PSG. Alors qu'Achraf Hakimi est également revenu prématurément, Christophe Galtier a confirmé que ce sont ses deux joueurs qui ont pris cette décision. « (Achraf) Hakimi et Kylian (Mbappé) ont souhaité revenir rapidement avec nous dans le groupe » , a confié le coach du PSG au micro de PSG TV ce mardi après-midi.

«Après avoir échangé avec Kylian Mbappé...»