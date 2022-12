Mercato - PSG : Hakimi a sollicité Mbappé pour ce transfert de Campos

Amadou Diawara

Etincelant lors de la Coupe du Monde au Qatar, Sofyan Amrabat a alerté Luis Campos, qui aimerait boucler son transfert. Comme le conseiller football du PSG, Achraf Hakimi aimerait bien voir le milieu de terrain du Maroc migrer vers le Parc des Princes. Et pour mettre toutes les chances de leur côté, le défenseur du PSG aurait sollicité Kylian Mbappé, qui aurait un poids considérable dans les affaires parisiennes.

Alors qu'il a brillé avec le Maroc lors de la Coupe du Monde au Qatar, Sofyan Amrabat pourrait quitter la Fiorentina et s'engager en faveur du PSG. En effet, Luis Campos aurait été alarmé par les performances du milieu de terrain des Lions de l'Atlas . Ainsi, le conseiller football du PSG aimerait offrir Sofyan Amrabat à Christophe Galtier. Et pour obtenir gain de cause sur ce dossier, Luis Campos aurait déjà formulé une offre d'environ 25M€ à la Fiorentina d'après Al Mountakhab .

Mercato - PSG : Le Qatar tient sa chance pour Kanté, le Barça veut tout faire capoter https://t.co/ugkmm1o0sM pic.twitter.com/svPB5yLx7J — le10sport (@le10sport) December 27, 2022

Proche d'Amrabat, Achraf Hakimi veut le voir au PSG

En plus de Luis Campos, Achraf Hakimi s'activerait également en coulisses pour voir Sofyan Amrabat - qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 - signer au PSG. En effet, le défenseur marocain aurait sollicité Kylian Mbappé pour le transfert de son compatriote.

Hakimi a sollicité Mbappé pour avoir son feu vert