Mercato - PSG : Attendu par Neymar, il va prendre une grande décision

Thomas Bourseau

En marge du prochain mercato estival, Gabriel Martinelli pourrait n’être contractuellement lié à Arsenal que pour une saison restante si sa situation restait inchangée. De quoi donner des idées au président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, et à Neymar qui serait pour sa part emballé de voir son compatriote brésilien débarquer. Pour autant, l’affaire se corserait.

Neymar veut voir des compatriotes auriverdes débarquer au Paris Saint-Germain. Ce fut déjà le cas avec Richarlison à l’été 2021 dans le cadre de l’éventuelle succession de Kylian Mbappé comme RMC Sport le révélait. Plus récemment, d’après ESPN , le numéro 10 du PSG aurait incité Endrick à le rejoindre au sein du club de la capitale, en vain puisque la jeune pépite de 16 ans s’est engagée en faveur du Real Madrid pour l’été 2024.

Neymar et Nasser Al-Khelaïfi veulent Gabriel Martinelli au PSG

Et à en croire les informations dernièrement divulguées par Média Foot, Neymar aurait validé la piste activée par son président Nasser Al-Khelaïfi menant à Gabriel Martinelli. Pour autant, le PSG pourrait une nouvelle fois se rater pour un talent brésilien. La cause ? Le polyvalent ailier d’Arsenal avait affirmé en conférence de presse en novembre dernier qu’il était particulièrement emballé par l’idée de signer une prolongation de son contrat courant uniquement jusqu’à l’été 2024 à Arsenal, et qu’il n’attendait qu’un stylo.

Transferts - PSG : Luis Campos a identifié ses cibles pour le mercato hivernal https://t.co/3WP9BX6sGN pic.twitter.com/9VwNgttrci — le10sport (@le10sport) December 27, 2022

Arsenal proche de prolonger Martinelli ? Arteta joue la carte du suspense

De quoi donner des raisons aux supporters d’Arsenal de croire à une prolongation de contrat imminente pour Gabriel Martinelli ? Interrogé sur la question la semaine dernière lors d’un point presse, l’entraîneur Mikel Arteta a fait subsister le doute en alimentant le suspense. « Si Martinelli est proche d'un nouveau contrat ? Pas de nouvelles. Nous sommes extrêmement satisfaits de lui. Je pense qu'il a eu une grande expérience avec l'équipe nationale brésilienne. Vous pouvez continuer à demander dans les prochaines semaines (rires) ».

Pas d’accord total entre Arsenal et Martinelli, mais un nouveau contrat en bonne voie

Pourtant, Fabrizio Romano n’a pas caché les avancées d’Arsenal en coulisse pour le renouvellement du contrat de Gabriel Martinelli. Entre le clan de l’ailier de 21 ans et les dirigeants d’Arsenal, les négociations auraient bien progressé au point d’être dans le stade final d’un nouveau contrat longue durée. L’accord ne serait pas total et rien ne serait encore signé à l’instant T, mais les choses seraient en bonne voie. Neymar et le PSG pourraient rapidement devoir se faire une raison pour Gabriel Martinelli…