Mercato - OM : La vérité éclate pour le grand retour de Florian Thauvin

Hugo Chirossel

Alors qu’il a quitté le club en juillet 2021, la presse mexicaine évoquait lundi un possible retour de Florian Thauvin à l’OM. Le champion du monde 2018 est en difficulté depuis son arrivée chez les Tigres de Monterrey, qui lui chercheraient une porte de sortie. En revanche, son retour dans la cité phocéenne ne serait pas d’actualité.

Arrivé il y a un an et demi, Florian Thauvin pourrait déjà quitter les Tigres de Monterrey. D’après les informations de Debate , l’ancien joueur de l’OM ne serait plus en odeur de sainteté au sein du club mexicain. Un départ dans les prochaines semaines pourrait intervenir et un incroyable retour était évoqué.

Un retour de Thauvin à l’OM ?

En effet, Debate indiquait lundi que les Tigres avaient l’intention de le proposer en prêt à l’OM. Les Mexicains espéraient pouvoir relancer le champion du monde 2018 avec l’arrivée de Diego Cocca sur le banc. Il n’en est rien et si un départ est possible pour Florian Thauvin, un retour à l’OM n’est en revanche pas d’actualité.

La rumeur du jour venue du Mexique concernant le prochain retour de Florian #Thauvin n’est pas crédible. L’#OM n’y a absolument jamais pensé. #MercatOM — Alexandre Jacquin (@AJac13) December 26, 2022

« L’OM n’y a absolument jamais pensé »