Mercato - PSG : La vérité est dévoilée au grand jour pour Messi

En fin de contrat au PSG en fin de saison, Lionel Messi se rapprocherait d’une prolongation. Et alors qu’il a été question d’une éventuelle signature au FC Barcelone ou à l’Inter Miami, la vérité éclaté sur le feuilleton Messi.

Lionel Messi pourrait-il finalement prolonger son contrat au PSG ? Il y a quelques semaines, plusieurs journalistes dont Veronica Brunati affirmaient avec conviction que le septuple Ballon d’or ne signera pas un nouveau bail au Paris Saint-Germain. Pire, son retour au FC Barcelone allait même prendre forme dès le 1er juillet 2023, soit au lendemain de l’expiration de son contrat au PSG.

Balague avait vendu la mèche, Lionel Messi n’allait pas revenir au Barça l’été prochain

Sur sa chaîne YouTube , le journaliste Guillem Balague, qui est au passage le biographe de Lionel Messi, confiait pour sa part que Messi ne retournera pas au FC Barcelone. Au contraire, après son retour de la Coupe du monde au Qatar, il discuterait d’une prolongation de contrat au PSG.

Le Barça n’a jamais dégainé, l’Inter Miami était prêt pour Messi