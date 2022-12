Mercato : Avec le PSG, Xavi Simons a pris «la bonne décision»

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato estival, Xavi Simons a quitté le PSG pour le PSV Eindhoven. Quelques années plus tôt, en 2019, le Néerlandais avait fait le choix de partir du FC Barcelone afin de rejoindre le club de la capitale. Un choix très fort de la part de Xavi Simons qui a visiblement pris la bonne décision à cette époque.

Passé par La Masia, le centre de formation du FC Barcelone, Xavi Simons était considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs. Toutefois, le Néerlandais a fait un choix fort en 2019 en décidant de poursuivre son apprentissage au PSG. Le milieu offensif a alors pris la direction de la capitale française, où il est resté jusqu’à l’été 2022. Désormais au PSV Eindhoven, Xavi Simons impressionne aux Pays-Bas. De quoi lui donner raison quant à son choix de quitter les Blaugrana…

Mercato : Le PSG fait une croix sur une star, le ton est donné pour son transfert https://t.co/Sdd3lsoqrw pic.twitter.com/8FP5HEm7rA — le10sport (@le10sport) December 26, 2022

« Xavi a été très courageux et il l’a encore été avec son choix pour le PSV »

Ancien formateur des jeunes du FC Barcelone, Oscar Hernandez a eu l’occasion d’avoir Xavi Simons sous ses ordres. Interrogé sur le départ du Néerlandais pour le PSG en 2019, il a alors confié pour Voetbal International : « Je pense qu’il a pris la bonne décision. J’ai aussi quitté Barcelone volontairement car il y a bien plus dans la vie que le Barça. Ça a aidé Xavi à grandir en tant que joueur et il a atteint le niveau professionnel, ce qui a toujours été l’objectif. Si vous pensez que là où vous être, vous ne pouvez pas réaliser ce que vous voulez, alors il vaut mieux choisir une autre voie. Xavi a été très courageux et il l’a encore été avec son choix pour le PSV ».

« C’est un joueur qui peut apporter autre chose »