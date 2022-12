Mercato - PSG : Le Qatar a dégainé une offre stratosphérique

Arthur Montagne

En quête d'un renfort en défense centrale, le PSG fait de Milan Skriniar sa priorité depuis de nombreuses semaines. Il faut dire que son contrat s'achève en juin prochain et alors que l'Inter Milan tente de le convaincre de prolonger, le Slovaque n'a toujours pas donné sa réponse et possède entre ses mains une très offre du club de la capitale.

Depuis l'été dernier, la priorité du PSG se nomme Milan Skriniar. Mais l'Inter Milan a repoussé les offres parisiennes pour l'international slovaque dont le contrat prend fin en juin prochain. Et alors que la tendance était à une prolongation ces derniers jours, la tendance commencerait de nouveau à s'inverser.

Skriniar n'a toujours pas répondu à l'offre de l'Inter

En effet, selon les informations de Sport Mediaset , Milan Skriniar n'a toujours pas répondu à la dernière offre de l'Inter Milan qui lui a proposé un salaire annuel estimé à 6,5M€ nets. Un montant qui ne sera pas revu à la hausse. C'est à prendre ou à laisser pour le Slovaque qui sera autorisé à négocier avec le club de son choix à partir du 1er janvier s'il n'a pas accepté l'offre de l'Inter.

Le PSG a fait une très grosse offre