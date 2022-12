Mercato - PSG : Campos reçoit une terrible nouvelle pour le transfert de Skriniar

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec l'Inter, Milan Skriniar est plus que jamais dans le viseur du PSG de Christophe Galtier. Toutefois, le défenseur slovaque serait sur le point de parapher un nouveau bail avec les Nerazzurri. En effet, Milan Skriniar devrait rencontrer la direction des Nerazzurri à la mi-janvier pour finaliser sa prolongation.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Luis Campos n'a pas renoncé à l'idée de recruter Milan Skriniar, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin avec l'Inter. Malgré son échec lors du dernier mercato estival, le conseiller football du PSG compte revenir à la charge au mois de janvier. Toutefois, Milan Skriniar serait on ne peut plus proche de prolonger avec les Nerazzurri .

Milan Skriniar on ne peut plus proche d'une prolongation ?

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport , les positions entre l'Inter et le clan Skriniar se seraient rapprochés lors de leur dernière réunion, qui aurait duré deux heures. Alors que les Nerazzurri auraient proposé un contrat de 6M€ net par an - contre 9M€ du côté du PSG - les agents du Slovaque se serait montré particulièrement intéressés par cette offre. Et pour ne pas arranger les affaires du PSG, une nouvelle rencontre serait prévue pour finaliser la prolongation de Milan Skriniar.

Une réunion décisive à la mi-janvier entre l'Inter et Skriniar