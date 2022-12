Mercato - PSG : Messi bloque le transfert d’une star à Paris, la vérité éclate

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Annoncé sur les tablettes du PSG ces dernières semaines, João Felix semblait destiné à rejoindre la capitale française dès janvier selon la presse espagnole. Néanmoins, le10sport.com vous a révélé en exclusivité que le Portugais n’allait pas s’engager avec la formation parisienne, une information confirmée depuis par plusieurs médias. La future prolongation de Lionel Messi justifie en partie la volonté de Luis Campos de ne pas recruter le Portugais de l’Atlético.

Depuis plusieurs mois, le nom de João Felix fait beaucoup parler en Espagne. Il faut dire que l’attaquant portugais peine à s’imposer à l’Atlético de Madrid, lui qui a été recruté pour 127M€ à l’été 2019. Déterminés à conserver leur pépite jusqu’à maintenant, les Colchoneros ont désormais la volonté de tourner la page, une décision en partie justifiée par les tensions dans le vestiaire. « La relation entre le coach et lui n'est pas bonne, ni sa motivation. Le plus raisonnable est de penser à son départ, même si j'adorerais qu'il reste. Mais ce n'est pas sa volonté », a récemment confirmé Miguel Ángel Gil Marín, président de l'Atlético de Madrid. Ainsi, le transfert de João Felix semble inéluctable ce janvier, et un favori se dégageait clairement dans ce dossier d’après la presse espagnole : le PSG. Mais la vérité est tout autre.

Pas de João Felix au PSG

D’après les informations divulguées en exclusivité par le10sport.com , João Felix ne viendra pas au PSG contrairement aux récentes annonces de la presse espagnole. Le joueur de 22 ans ne possède pas le profil recherché par Luis Campos et Christophe Galtier, une tendance confirmée ce dimanche par le journaliste Fabrizio Romano sur Twitter . D’autres raisons justifient la volonté du PSG de ne pas avancer dans ce dossier.

Lionel Messi l’empêche notamment de venir

Ce lundi, Relevo confirme à son tour que João Felix ne foulera pas la pelouse du Parc des Princes sous le maillot du PSG dans un avenir proche. Pourtant, le média espagnol avait annoncé que Luis Campos était l’un des premiers à avoir entamé les discussions avec Jorge Mendes, agent du crack lusitanien, mais la situation a bien changé depuis, notamment en raison de la confiance affichée en interne pour la prolongation de Lionel Messi. Actuellement dans sa dernière année de contrat, le champion du monde argentin devrait prochainement apposer sa signature sur un nouveau bail avec le Paris Saint-Germain pour au moins une saison de plus. De quoi fermer la porte du club à João Felix selon Relevo , ajoutant que le fait de devoir bouler son transfert en janvier et non l’été prochain aurait été vu comme un frein supplémentaire par Luis Campos.

EXCLU @le10sport : Si départ de Joao Felix il y a, ça sera l'un de ces deux clubs : Arsenal OU Manchester United !Dernière ligne droite pour les négociations...https://t.co/M2pEGXIn9X — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) December 25, 2022

C’est confirmé, Joao Felix se dirige vers la Premier League