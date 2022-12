Transferts : Annoncé au PSG, Rabiot va vivre un mercato bouillant

Axel Cornic

Adrien Rabiot approche de la fin du contrat qui le lie à la Juventus et aurait vraisemblablement décidé de ne pas prolonger, quittant donc le club en juillet prochain. Le Paris Saint-Germain penserait à son retour, mais son avenir pourrait bien se décider au cours des prochaines semaines, alors que du côté de Turin on n’est pas forcément d’accord.

Après une très belle Coupe du monde disputée en tant que titulaire, Adrien Rabiot s’apprête à vivre un mercato hivernal très mouvementé. Son avenir fait en effet beaucoup parler en Italie, où l’on semble persuadé qu’un retour au PSG va sérieusement tenter le milieu de la Juventus.

Entre Rabiot et la Juve, c’est fini

D’après les informations de TMW , le départ d’Adrien Rabiot est désormais devenu certain. Le Français aurait en effet annoncé à la Juventus ne pas vouloir prolonger et il partira donc au plus tard en juillet prochain de la même façon dont il est arrivé, c’est à dire en fin de contrat.

Allegri veut le garder coute que coute

Au sein du club bianconero, on aimerait bien que ça arrive le plus vite possible. Tuttosport a récemment annoncé que la Juventus souhaiterait vendre Adrien Rabiot au cours du mois de jan vier, espérant récupérer au moins 10M€. Le problème, c’est que Massimiliano Allegri ne semble pas être d’accord ! TMW nous révèle en effet que le coach italien ferait le forcing pour garder Rabiot jusqu’à la fin de son contrat.

Arsenal et Tottenham à l'affût